DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas Naturalisasi Pemain Timnas dan Pengelolaan Ruang Udara

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 06 Maret 2025 20:23 WIB
Wakil Ketua DPR Adies Kadir ketiga kiri menerima berkas pembahasan dari Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin kiri pada Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 6 3 2025 .
Rapat Paripurna tersebut beragendakan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada tiga calon pemain Timnas sepak bola Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara, serta laporan evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP periode 2022-2027.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri) menerima berkas pembahasan dari Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin (kiri) pada Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada tiga calon pemain Timnas sepak bola Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara, serta laporan evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027.

(Arif Julianto/okezone)

