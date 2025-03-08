...

Armada Ramaikan Tabligh Akbar Ramadan 2025 di Taman Mini Indonesia Indah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 16:25 WIB
Grup musik Armada turut memeriahkan acara Tabligh Akbar Ramadan 2025 yang disiarkan langsung RCTI di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 7 3 2025 .
JAKARTA - Grup musik Armada turut memeriahkan acara Tabligh Akbar Ramadan 2025 yang disiarkan langsung RCTI di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat (7/3/2025). 
 
Sederet lagu hitsnya dibawakan dengan meriah menghibur jamaah Tabligh Akbar Ramadan 2025 seperti Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Ramein Masjid, Apa Kabar Sayang dan masih banyak lagi
 
Tak hanya menghibur para penonton dan jamaah yang hadir, Rizal Cs juga ikut menyimak tausiyah dari dua pendakwah ternama, Ustaz Das’ad Latif dan Ustaz Taufiqurrahman.

(Aldhi Chandra Setiawan)

