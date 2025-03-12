...

Jakarta Job Fair Jadi Harapan di Tengah Gelombang PHK

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 12 Maret 2025 21:32 WIB
Warga mencari lowongan pekerjaan di acara Jakarta Job Fair di Mal Thamrin City, Jakarta, Rabu 12 3 2025 .
JAKARTA - Warga mencari lowongan pekerjaan di acara Jakarta Job Fair di Mal Thamrin City, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan lebih dari 3 ribu tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari 2025. Jumlah tersebut tercatat dalam data resmi yang dirilis melalui portal resmi Satu Data Ketenagakerjaan. Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi pada Januari 2025. Sebanyak 2.650 tenaga kerja menjadi korban PHK di Jakarta.

(Arif Julianto/okezone)

