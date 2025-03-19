...

Kolaborasi dengan RS Harapan Bunda, Okezone Gelar Doctor On The Road

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 19 Maret 2025 23:35 WIB
Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa kanan bersama Kepala Divisi Pemasaran RS Harapan Bunda Galih Rakacita Rachman meninjau pemeriksaan gratis di Jakarta, Rabu 19 3 2025 .
Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa kanan bersama Kepala Divisi Pemasaran RS Harapan Bunda Galih Rakacita Rachman meninjau pemeriksaan gratis di Jakarta, Rabu 19 3 2025 .
JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa (kanan) bersama Kepala Divisi Pemasaran RS Harapan Bunda Galih Rakacita Rachman meninjau pemeriksaan gratis di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
 
Okezone bersama RS Harapan Bunda menggelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Mini MCU) dan Talkshow Kesehatan bertajuk "Tetap Sehat Selama Berpuasa". Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

