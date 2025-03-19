...

Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono Lepas Tim Liputan Mudik INews Media Group

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 19 Maret 2025 23:59 WIB
CEO Inews Media Group IMG Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono AHY , dan Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Iwan Saktiadi melepas tim liputan mudik lebaran IMG di Lobby Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 19 3 2025 .
JAKARTA - CEO Inews Media Group (IMG) Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Iwan Saktiadi melepas tim liputan mudik lebaran IMG di Lobby Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (19/3/2025). 
 
Angela menyampaikan bahwa, terdapat 63 orang akan diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik lebaran 2025. 
Dia menjelaskan bahwa 63 orang itu terdiri dari reporter, cameraman, pilot drone dan tim SNG. Puluhan orang itu akan tersebar di 7 titik.

(Aziz Indra)

