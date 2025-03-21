...

Jelang Idul Fitri, Penjualan Parsel di Pasar Kembang Cikini Melonjak

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 21 Maret 2025 22:37 WIB
Pedagang melayani pemesanan parsel lebaran di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 21 3 2025 .
JAKARTA - Pedagang melayani pemesanan parsel lebaran di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
 
Pedagang musiman di kawasan tersebut menjual parsel edisi Idul Fitri 1446 H dengan harga cukup beragam, seperti parsel isi kue kering mulai dari Rp100 ribu-Rp600 ribu. 
 
Untuk parsel kombinasi (makanan dan alat makan) mulai dari Rp300 ribu-Rp1,8 juta, sedangkan untuk parsel berisi alat makan lengkap seharga Rp2 juta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

