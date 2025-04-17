JAKARTA - Para pencari kerja mengantre saat akan memasuki area Job Fair di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Para pelamar sudah mulai mengantre sejak pukul 09.00 WIB demi mendapatkan kesempatan kerja. Bursa kerja ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari lulusan SMA/SMK, diploma, hingga sarjana (S1/S2), baik fresh graduate maupun pencari kerja berpengalaman.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran terbuka nasional yang cukup signifikan di tahun 2024 yakni 7,99% jika dibandingkan pada tahun 2023 di angka 6,68% dan 2022 di angka 6,32%

Acara ini diikuti oleh puluhan perusahaan nasional dan multinasional dari berbagai sektor industri, seperti perbankan, teknologi, retail, manufaktur, layanan konsumen, hingga startup inovatif.

(Aldhi Chandra Setiawan)