Ribuan Pencari Kerja Berebut Peluang di Tengah Meningkatnya Angka Pengangguran

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 17 April 2025 13:41 WIB
Para pencari kerja mengantre saat akan memasuki area Job Fair di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis 17 4 2025 .
Acara ini diikuti oleh puluhan perusahaan nasional dan multinasional dari berbagai sektor industri, seperti perbankan, teknologi, retail, manufaktur, layanan konsumen, hingga startup inovatif.
Para pelamar sudah mulai mengantre sejak pukul 09.00 WIB demi mendapatkan kesempatan kerja. Bursa kerja ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari lulusan SMA SMK, diploma, hingga sarjana S1 S2 , baik fresh graduate maupun pencari kerja berpengalaman.
Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran terbuka nasional yang cukup signifikan di tahun 2024 yakni 7,99% jika dibandingkan pada tahun 2023 di angka 6,68% dan 2022 di angka 6,32%.
JAKARTA - Para pencari kerja mengantre saat akan memasuki area Job Fair di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
 
Para pelamar sudah mulai mengantre sejak pukul 09.00 WIB demi mendapatkan kesempatan kerja. Bursa kerja ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari lulusan SMA/SMK, diploma, hingga sarjana (S1/S2), baik fresh graduate maupun pencari kerja berpengalaman.
 
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran terbuka nasional yang cukup signifikan di tahun 2024 yakni 7,99% jika dibandingkan pada tahun 2023 di angka 6,68% dan 2022 di angka 6,32%
 
Acara ini diikuti oleh puluhan perusahaan nasional dan multinasional dari berbagai sektor industri, seperti perbankan, teknologi, retail, manufaktur, layanan konsumen, hingga startup inovatif.

