Bank Raya Dukung Perayaan "Pesta Rakyat Nusantara" HUT Ke-50 TMII

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 21 April 2025 06:36 WIB
JAKARTA - Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra bersama Direktur Komersial TMII Ratri Paramita hadir pada acara Pesta Rakyat Nusantara dalam rangka HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
 
PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) sebagai bank digital bagian dari BRI Group, menjadi sponsor utama di perayaan Hari Ulang tahun (HUT) ke-50 Taman Mini Indonesia Indah "Pesta Rakyat Nusantara" yang mengusung tema Jelajah Cerita Baru 50 Tahun TMII Bersama Bank Raya.
 
Acara yang digelar selama 10 hari mulai 18-27 April 2025 ini menargetkan kehadiran lebih dari 200.000 pengunjung, serta menjadi simbol transformasi TMII menuju destinasi budaya yang inklusif, dinamis, dan inovatif.
 
Bank Raya hadir untuk mendorong adopsi transaksi digital di masyarakat dengan menghadirkan opsi pembayaran nontunai (cashless) untuk berbagai tenant dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)guna memudahkan pengunjung dalam bertransaksi selama acara berlangsung.

(Aldhi Chandra Setiawan)

