JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (dua kiri), Direktur Utama MPStore Abdul Muidz (dua kanan), Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka (kanan), Wakil Direktur Utama iNews Media Group Ruby Panjaitan (kiri) berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama di iNews Tower, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

iNews Media Group (IMG), MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPStore) resmi menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Kerja sama ini diyakini mampu membuka jalan bagi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan para pelaku UMKM, khususnya di segmen warung tradisional dan pedagang.

Kerja sama ini tidak hanya dimaknai sebagai ekspansi bisnis, melainkan juga sebagai langkah strategis membangun ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan sektor informal. Para pihak bersepakat bahwa dengan mengedepankan inklusi digital dan keuangan, jutaan UMKM dapat naik kelas, memperoleh pembiayaan yang terjangkau, serta mendapatkan manfaat langsung dari kemajuan teknologi.

(Aziz Indra)