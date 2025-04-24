...

iNews Media Group, MNC Financial dan MPStore Kolaborasi Dorong Digitalisasi UMKM Indonesia

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 24 April 2025 20:08 WIB
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo dua kiri , Direktur Utama MPStore Abdul Muidz dua kanan , Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka kanan , Wakil Direktur Utama iNews Media Group Ruby Panjaitan kiri berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama di iNews Tower, Jakarta, Rabu 23 4 2025 .
iNews Media Group IMG , MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk MPStore resmi menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Indonesia.
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo dua kiri , Direktur Utama MPStore Abdul Muidz dua kanan , Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka kanan , Wakil Direktur Utama iNews Media Group Ruby Panjaitan kiri berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama di iNews Tower, Jakarta, Rabu 23 4 2025 .
iNews Media Group IMG , MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk MPStore resmi menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Indonesia.
Kerja sama ini diyakini mampu membuka jalan bagi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan para pelaku UMKM, khususnya di segmen warung tradisional dan pedagang.
A A A
JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (dua kiri), Direktur Utama MPStore Abdul Muidz (dua kanan), Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka (kanan), Wakil Direktur Utama iNews Media Group Ruby Panjaitan (kiri) berfoto bersama usai penandatanganan kerja sama di iNews Tower, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
 
iNews Media Group (IMG), MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPStore) resmi menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 
 
Kerja sama ini diyakini mampu membuka jalan bagi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan para pelaku UMKM, khususnya di segmen warung tradisional dan pedagang.
 
Kerja sama ini tidak hanya dimaknai sebagai ekspansi bisnis, melainkan juga sebagai langkah strategis membangun ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan sektor informal. Para pihak bersepakat bahwa dengan mengedepankan inklusi digital dan keuangan, jutaan UMKM dapat naik kelas, memperoleh pembiayaan yang terjangkau, serta mendapatkan manfaat langsung dari kemajuan teknologi.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini