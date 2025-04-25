...

Amerika Serikat Soroti Kebijakan QRIS dan GPN Indonesia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 02:43 WIB
Pembeli melakukan pembayaran menggunakan QRIS di Depok, Jawa Barat, Kamis 24 4 2025 .
Meski begitu, Bank Indonesia BI melaporkan volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan I 2025 mencapai 169,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Pembeli melakukan pembayaran menggunakan QRIS di Depok, Jawa Barat, Kamis 24 4 2025 .
Pemerintah Amerika Serikat AS menyoroti penggunaan Quick Response Indonesian Standard QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional GPN disaat Pemerintah RI melakukan negosiasi tarif resiprokal beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.
Pembeli melakukan pembayaran menggunakan QRIS di Depok, Jawa Barat, Kamis 24 4 2025 .
A A A
DEPOK - Pembeli melakukan pembayaran menggunakan QRIS di Depok, Jawa Barat, Kamis (24/4/2025).
 
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) disaat Pemerintah RI melakukan negosiasi tarif resiprokal beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut dinilai membatasi ruang gerak perusahaan asing.
 
Meski begitu, Bank Indonesia (BI) melaporkan volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan I 2025 mencapai 169,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini