...

Rencana Danantara Bakal Kelola Aset Taman Mini Indonesia Indah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 13 Mei 2025 13:23 WIB
Pengunjung saat beraktivitas di kawasan Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Selasa 13 5 2025 .
Pengunjung saat beraktivitas di kawasan Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Selasa 13 5 2025 .
Menteri Sekretaris Negara Mensesneg RI, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah TMII akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara .
Meski demikian, Pras mengatakan hal ini masih dalam rencana. Sejauh ini, kata Pras, yang sudah pasti masuk ke dalam Danantara yaitu Kemayoran dan GBK.
Menteri Sekretaris Negara Mensesneg RI, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah TMII akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara .
A A A
JAKARTA - Pengunjung saat beraktivitas di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (13/5/2025).
 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
 
Meski demikian, Pras mengatakan hal ini masih dalam rencana. Sejauh ini, kata Pras, yang sudah pasti masuk ke dalam Danantara yaitu Kemayoran dan GBK.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini