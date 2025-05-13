JAKARTA - Pengunjung saat beraktivitas di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Meski demikian, Pras mengatakan hal ini masih dalam rencana. Sejauh ini, kata Pras, yang sudah pasti masuk ke dalam Danantara yaitu Kemayoran dan GBK.

(Aldhi Chandra Setiawan)