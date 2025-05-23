...

Perkuat Layanan Digital, MNC Bank Kolaborasi dengan BPR Bank Kota Bogor

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 23 Mei 2025 11:26 WIB
kiri-kanan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor Tommy Indra Gunawan, Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk Rita Montagna Siahaan, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka berfoto bersama saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis 22 5 2025 .
PT Bank MNC Internasional Tbk MNC Bank resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan bagian dari MNC Group, dalam memperluas akses layanan keuangan digital di Indonesia.
Melalui platform Motion white-label, MNC Bank akan memfasilitasi BPR Bank Kota Bogor dengan layanan digital seperti Virtual Account, API Retail, top-up e-Money, QRIS, serta produk dan layanan co-branding lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat.
JAKARTA - (kiri-kanan) Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor Tommy Indra Gunawan, Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk Rita Montagna Siahaan, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka berfoto bersama saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis (22/5/2025). 
 
PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan bagian dari MNC Group, dalam memperluas akses layanan keuangan digital di Indonesia.
 
Melalui platform Motion white-label, MNC Bank akan memfasilitasi BPR Bank Kota Bogor dengan layanan digital seperti Virtual Account, API Retail, top-up e-Money, QRIS, serta produk dan layanan co-branding lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat.

(Aziz Indra)

