JAKARTA - Pedagang memberikan makan sapi yang dijual di Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Jelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah atau Hari Raya Kurban 2025, penjualan hewan kurban mulai ramai di beberapa wilayah Jakarta. Para pedagang biasanya menawarkan hewan kurban berupa sapi, kambing maupun domba yang dibawa dari berbagai wilayah di luar Jakarta.

Di Jakarta, harga hewan kurban untuk Idul Adha 2025 cukup beragam tergantung ukuran maupun beratnya. Untuk harga seekor kambing kurban dijual mulai dari Rp 2.600.000. Sementara, harga seekor sapi dijual mulai dari Rp 15 juta per ekor.

(Arif Julianto/okezone)