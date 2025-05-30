JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas Capaian Beras Pemerintah (CBP) yang menembus angka 4 juta ton angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Ini bukan kerja satu orang tapi kerja kita semua sebagai anak bangsa. Hari ini stok kita 4 juta seribu, 4 juta seribu lebih ya. Tadi 4 juta ton kita sudah capai, yang terpenting adalah perlu kami jelaskan bahwasannya 5 bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton itu dalam negeri.

(Isra Triansyah)