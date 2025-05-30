...

CBP Tembus 4 Juta Ton, Mentan Amran Gelar Syukuran Sederhana

Isra Triansyah, Jurnalis · Jum'at 30 Mei 2025 19:59 WIB
Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat 30 5 2025 .
Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat 30 5 2025 .
Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat 30 5 2025 .
Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat 30 5 2025 .
A A A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar tasyakuran sederhana di kediaman pribadinya di kawasan Pengadegan, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas Capaian Beras Pemerintah (CBP) yang menembus angka 4 juta ton angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
 
Ini bukan kerja satu orang tapi kerja kita semua sebagai anak bangsa. Hari ini stok kita 4 juta seribu, 4 juta seribu lebih ya. Tadi 4 juta ton kita sudah capai, yang terpenting adalah perlu kami jelaskan bahwasannya 5 bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton itu dalam negeri.

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini