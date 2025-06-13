JAKARTA - Sejumlah massa melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).

Aksi ini digelar untuk mengutuk keras tindakan Israel karena telah membajak kapal Madleen yang berisi bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Mereka juga meminta agar Pemerintah Indonesia aktif untuk menyuarakn hal ini.

Tak hanya membajak Kapal Madleen, pasukan Israel diketahui juga turut menangkap para aktivis kemanusiaan yang menumpang kapal tersebut. Terdapat 12 penumpang di kapal tersebut dan 11 di antaranya merupakan aktivis, termasuk Greta Thunberg.

(Arif Julianto/okezone)