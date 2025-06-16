...

GoTo Apresiasi 40 Ribu Mitra Gojek dan UMKM lewat Acara Mitra Juara 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 16 Juni 2025 11:32 WIB
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO memberikan penghargaan apresiasi kepada lebih dari 40.000 mitra Gojek dan GoPay yang dinilai produktif dan berkinerja terbaik sehingga para mitra tersebut mampu berkontribusi langsung kepada ekonomi nasional.
Pemberian penghargaan kepada mitra pengemudi Gojek, merchant GoFood, dan merchant Gopay tersebut diberikan dalam acara akbar bertajuk Mitra Juara Gojek dan Gopay MJG 2025.
JAKARTA - Direktur Utama GoTo Patrick Walujo bersama President On-Demand Services (Gojek) Catherine Hindra Sutjahyo dalam acara Mitra Juara Gojek dan GoPay di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
 
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memberikan penghargaan apresiasi kepada lebih dari 40.000 mitra Gojek dan GoPay yang dinilai produktif dan berkinerja terbaik sehingga para mitra tersebut mampu berkontribusi langsung kepada ekonomi nasional.
 
Pemberian penghargaan kepada mitra pengemudi Gojek, merchant GoFood, dan merchant Gopay tersebut diberikan dalam acara akbar bertajuk Mitra Juara Gojek dan Gopay (MJG) 2025.

