Persib, Arema hingga Oxford United Ramaikan Piala Presiden 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 05 Juli 2025 15:03 WIB
Ki-Ka Pesepak bola Persib Bandung Marc Klok, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua SC Piala Presiden 2025 Maruarar Sirait pada konferensi pers jelang Piala Presiden 2025 di Jakarta, Jumat 4 7 2025 .
Turnamen Piala Presiden 2025 akan berlangsung 6?13 Juli, diikuti enam tim termasuk Persib Bandung, Port FC Thailand , dan Oxford United Inggris .
Pesepak bola Oxford United Marselino Ferdinand.
Pesepak bola Oxford United Ole Romeny.
Tim lainnya adalah Arema FC, Dewa United, dan Indonesia All-Star. Pertandingan pertama akan dibuka dengan pertandingan Persib Bandung vs Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada 6 7 pukul 15.30 WIB.
Setelah itu, akan ada opening seremoni yakni duel Oxford United melawan Liga Indonesia All Star di SUGBK pukul 19.30 WIB.
JAKARTA - (Ki-Ka) Pesepak bola Persib Bandung Marc Klok, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua SC Piala Presiden 2025 Maruarar Sirait pada konferensi pers jelang Piala Presiden 2025 di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
 
Turnamen Piala Presiden 2025 akan berlangsung 6–13 Juli, diikuti enam tim termasuk Persib Bandung, Port FC (Thailand), dan Oxford United (Inggris).
 
Tim lainnya adalah Arema FC, Dewa United, dan Indonesia All-Star. Pertandingan pertama akan dibuka dengan pertandingan Persib Bandung vs Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada (6/7) pukul 15.30 WIB. Setelah itu, akan ada opening seremoni yakni duel Oxford United melawan Liga Indonesia All Star di SUGBK pukul 19.30 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini