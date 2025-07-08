JAKARTA - Sisa-sisa banjir masih terasa di SMAN 60 Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025), setelah hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin. Banjir yang sempat merendam lingkungan sekolah itu kini surut, namun menyisakan endapan lumpur yang memenuhi halaman hingga ke dalam ruang kelas.

Pantauan di lokasi, sejumlah petugas dan staf sekolah tampak berjibaku membersihkan lumpur dengan bantuan aliran air.

“Kelas-kelas dipenuhi lumpur. Kami fokus bersihkan yang paling terdampak dulu” ujar salah satu petugas kebersihan sekolah.

Banjir yang melanda sejumlah titik di Jakarta Selatan ini merupakan dampak dari intensitas hujan tinggi sejak Senin kemarin. Sejumlah wilayah dilaporkan terendam banjir.

Pihak sekolah berharap proses pembersihan selesai dalam waktu dekat agar aktivitas pendidikan mengingat tahun ajaran baru sebentar lagi dimulai.

