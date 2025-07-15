...

Rapat Paripurna DPR Bahas Tanggapan Pemerintah atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 15 Juli 2025 18:26 WIB
Ketua DPR Puan Maharani kanan menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kiri pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024.
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 
 
Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024.

(Arif Julianto/okezone)

