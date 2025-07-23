JAKARTA - Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina (keempat kiri) dan Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Suardi Samiran (kelima kiri) beserta jajaran berfoto usai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dalam mendukung Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan memberdayakan rakyat miskin menjadi tenaga kerja untuk menjaga rantai pasok Makan Bergizi Gratis (MBG).

(Aldhi Chandra Setiawan)