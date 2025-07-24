TANGERANG - GAC Indonesia resmi meluncurkan AION UT, mobil listrik urban bergaya dinamis dan futuristik, di ajang GIIAS 2025. Mengusung slogan “e:XPRESS YOUR STYLE”, AION UT ditujukan bagi generasi muda dan profesional aktif yang menginginkan kendaraan stylish, andal, dan sarat teknologi.

Dirancang oleh desainer Eropa, Stéphane Janin, AION UT tampil dengan desain streamline, floating roof, dan lampu khas ala burung hantu. Mobil ini mampu menempuh hingga 500 km dalam sekali pengisian daya dan mendukung fast charging 24 menit (30–80%).

Tersedia dua varian, Standard dan Premium, dengan lima pilihan warna, termasuk opsi two-tone. Harga pre-booking mulai di bawah Rp 330 juta (OTR Jakarta), ditambah cashback Rp 5 juta selama periode pemesanan.

Fitur unggulan termasuk layar sentral 14,6 inci, voice command “Hello Baby!”, kontrol via aplikasi, dan teknologi keamanan seperti ADAS L2 dan ICA. Interiornya juga mendukung kenyamanan maksimal dengan kursi rebah 180°, panoramic roof, dan material berkualitas tinggi.

Kunjungi booth GAC Indonesia di Hall 3 Booth 3A, ICE BSD City untuk melihat langsung AION UT dan lini produk lainnya seperti AION V, HT, dan GAC E9.

(Arif Julianto/okezone)