Bawa Spanduk Anti-Korupsi, Massa Dukung Hakim Hukum Hasto

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 25 Juli 2025 21:13 WIB
Sejumlah massa melakukan aksi dukungan kepada majelis hakim di depan Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat 25 7 2025 .
JAKARTA - Sejumlah massa melakukan aksi dukungan kepada majelis hakim di depan Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 
 
Massa yang menuntut agar Hasto dipenjara tampak membawa berbagai spanduk bertuliskan dukungan terhadap penegakan hukum terhadap koruptor. Dalam orasinya, mereka mendesak majelis hakim agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik luar dan menjatuhkan hukuman tegas kepada Hasto.

(Arif Julianto/okezone)

