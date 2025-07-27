...

Poltekkes Kemenkes Jakarta II Gelar Seminar Internasional, Update Teknologi Gigi Terkini

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 27 Juli 2025 23:01 WIB
Selain itu, adapula pembicara dari Daegu Health Collage Korea Selatan, Prof. Park Young Dae yang turut hadir dalam kegiatan seminar internasional tersebut.
JAKARTA - Poltekkes Kemenkes Jakarta Il menggelar acara seminar internasional bertajuk '5th Batavia Dentech International Meeting'. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Ghani Ilyas, Sabtu (26/7/2025).
 
Wakil Direktur Bidang Keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Ns. Paula Krisanty, S.Kep, M.A mengatakan acara yang rutin digelar setiap tahun ini betujuan untuk memberikan update terkini terkait teknologi kesehatan gigi yang mutahir.
 
Acara yang mengusung tema, Latest Innovation In Porcelain And Resin Technology: Enchancing Aesthetics And Function In Dental ini diikuti ratusan mahasiswa yang antusias, termasuk dari Korea Selatan. 
 
Selain itu, adapula pembicara dari Daegu Health Collage Korea Selatan, Prof. Park Young Dae yang turut hadir dalam kegiatan seminar internasional tersebut.

(Arif Julianto/okezone)

