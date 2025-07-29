...

Kalahkan Filipina, Thailand Rebut Posisi Ketiga Piala AFF U-23 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 29 Juli 2025 17:30 WIB
Pesepak bola Thailand U-23 Phanthamit Praphanth berusaha melewati pesepak bola Filipina U-23 Kamil Jaser Amirul dalam pertandingan perebutan posisi tiga Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Timnas Thailand U-23 berhasil mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U-23 2025. Hasil ini mereka raih setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1.
JAKARTA - Pesepak bola Thailand U-23 Phanthamit Praphanth berusaha melewati pesepak bola Filipina U-23 Kamil Jaser Amirul dalam pertandingan perebutan posisi tiga Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
 
Timnas Thailand U-23 berhasil mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U-23 2025. Hasil ini mereka raih setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1.

(Aldhi Chandra Setiawan)

