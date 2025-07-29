JAKARTA - Pesepak bola Thailand U-23 Phanthamit Praphanth berusaha melewati pesepak bola Filipina U-23 Kamil Jaser Amirul dalam pertandingan perebutan posisi tiga Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Timnas Thailand U-23 berhasil mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U-23 2025. Hasil ini mereka raih setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1.

(Aldhi Chandra Setiawan)