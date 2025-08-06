...

TNI AU Resmikan 54 Dapur di Seluruh Indonesia untuk Program Gizi Nasional

Isra Triansyah, Jurnalis · Rabu 06 Agustus 2025 21:25 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono secara simbolis meresmikan 54 dapur TNI AU di seluruh daerah di Indonesia yang siap membantu program Makan Bergizi Gratis MBG .
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono secara simbolis meresmikan 54 dapur TNI AU di seluruh daerah di Indonesia yang siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 
Peresmian itu dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kompleks Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (6/7/2025).
 
KSAU mengatakan 54 dapur itu terdiri dari 10 dapur yang sudah beroperasi, 26 dapur yang sudah terbangun dan siap beroperasi, dan 18 dapur yang siap untuk dibangun.

(Isra Triansyah)

Cari Berita Lain Di Sini