JAKARTA - Mobil listrik mewah HYPTEC HT dari GAC Indonesia menjadi sorotan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Terinspirasi dari kenyamanan kabin private jet, SUV listrik ini memadukan desain visioner, teknologi canggih, dan performa bertenaga untuk pasar keluarga Indonesia.

Karya Pontus Fontaeus, desainer berpengalaman di Ferrari, Bentley, dan Lamborghini, HYPTEC HT tampil elegan dengan pintu gullwing dramatis, bodi fastback aerodinamis, velg sport 20 inci, serta lampu diamond-cut futuristik. Dimensi 4.935 x 1.920 x 1.700 mm dengan wheelbase 2.935 mm memberikan postur tangguh namun tetap anggun.

Interiornya setara kabin kelas satu, lengkap dengan jok yang bisa direbahkan hingga 143 derajat, layar pengemudi 8,88 inci, layar sentuh utama 14,6 inci resolusi tinggi, serta audio 22 speaker Dolby Atmos. Fitur panoramic roof dan sistem penyaring udara pintar menambah kenyamanan.

Bertenaga 250 kW (335 hp) dengan torsi 430 Nm, baterai 83 kWh mampu menempuh lebih dari 600 km per pengisian. Teknologi fast charging mengisi dari 10–70% hanya dalam 15 menit.

Sistem ADiGO Smart Driving Level 2 menghadirkan Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, hingga Automatic Emergency Braking. Teknologi IBCM memungkinkan mobil aktif otomatis saat pemilik mendekat.

“HYPTEC HT dirancang untuk menghadirkan kemewahan, kenyamanan, dan masa depan mobilitas,” ujar Iqbal Taufiqurrahman, Product Planning & Strategy GAC Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)