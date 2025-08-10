...

Sentuhan Private Jet di Hyptec HT, Mobil Listrik Mewah GAC untuk Pasar Keluarga Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 10 Agustus 2025 20:36 WIB
Terinspirasi dari kenyamanan kabin private jet, SUV listrik ini memadukan desain visioner, teknologi canggih, dan performa bertenaga untuk pasar keluarga Indonesia.
Terinspirasi dari kenyamanan kabin private jet, SUV listrik ini memadukan desain visioner, teknologi canggih, dan performa bertenaga untuk pasar keluarga Indonesia.
Terinspirasi dari kenyamanan kabin private jet, SUV listrik ini memadukan desain visioner, teknologi canggih, dan performa bertenaga untuk pasar keluarga Indonesia.
A A A
JAKARTA - Mobil listrik mewah HYPTEC HT dari GAC Indonesia menjadi sorotan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Terinspirasi dari kenyamanan kabin private jet, SUV listrik ini memadukan desain visioner, teknologi canggih, dan performa bertenaga untuk pasar keluarga Indonesia.
 
Karya Pontus Fontaeus, desainer berpengalaman di Ferrari, Bentley, dan Lamborghini, HYPTEC HT tampil elegan dengan pintu gullwing dramatis, bodi fastback aerodinamis, velg sport 20 inci, serta lampu diamond-cut futuristik. Dimensi 4.935 x 1.920 x 1.700 mm dengan wheelbase 2.935 mm memberikan postur tangguh namun tetap anggun.
 
Interiornya setara kabin kelas satu, lengkap dengan jok yang bisa direbahkan hingga 143 derajat, layar pengemudi 8,88 inci, layar sentuh utama 14,6 inci resolusi tinggi, serta audio 22 speaker Dolby Atmos. Fitur panoramic roof dan sistem penyaring udara pintar menambah kenyamanan.
 
Bertenaga 250 kW (335 hp) dengan torsi 430 Nm, baterai 83 kWh mampu menempuh lebih dari 600 km per pengisian. Teknologi fast charging mengisi dari 10–70% hanya dalam 15 menit.
 
Sistem ADiGO Smart Driving Level 2 menghadirkan Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, hingga Automatic Emergency Braking. Teknologi IBCM memungkinkan mobil aktif otomatis saat pemilik mendekat.
 
“HYPTEC HT dirancang untuk menghadirkan kemewahan, kenyamanan, dan masa depan mobilitas,” ujar Iqbal Taufiqurrahman, Product Planning & Strategy GAC Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Cari Berita Lain Di Sini