JAKARTA - Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo saat berfoto bersama mitra driver Gojek usai upacara bendera merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gojek, Kemang (17/08/2025). Dalam kesempatan ini, Patrick menegaskan peran Gojek sebagai Karya Anak Bangsa yang #BerjuangUntukIndonesia, dan Mitra driver Gojek yang merupakan bagian penting dari perjuangan ini. Setiap hari para mitra melayani masyarakat dengan tulus, membantu roda perekonomian berputar, dan menjadi wajah semangat gotong royong Indonesia. Patrick menyerukan untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan cara Gojek, yakni bekerja dengan jujur, melayani dengan hati, dan menjaga persatuan, dengan demikian bersama kita dapat berjaya dan menjadi tuan rumah bagi negeri sendiri, menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

Tema HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, selaras dengan komitmen Gojek menegaskan dalam melindungi, menyejahterakan, dan mendengarkan mitra. Komitmen ini diwujudkan melalui Program Gojek Swadaya, pelopor program kesejahteraan mitra driver di industri sejak 2016 yang dirancang untuk meringankan beban operasional, memberikan perlindungan perjalanan, hingga dukungan untuk kebutuhan harian dan produktif.

Dari pilar jaminan sosial Gojek Swadaya, Gojek terus berinovasi memberikan bantuan dampak jangka panjang dengan membantu lebih dari 200 ribu mitra driver terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Konsisten bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Gojek menjadi platform pertama yang menyediakan fasilitas ini kepada para mitra driver.

(Arif Julianto/okezone)