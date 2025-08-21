...

Pamer Bukti OTT, KPK Gelar Deretan Mobil & Motor Mewah Milik Wamenaker Noel

Isra Triansyah, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 23:39 WIB
JAKARTA - KPK menyita barang bukti dari hasil OTT yang menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Kamis (21/8/2025).
 
Barang bukti yang disita berupa belasan kendaraan bermotor hingga uang tunai. KPK memamerkan mobil dan sepeda motor yang disita di depan Gedung Merah Putih KPK.
 
Beberapa di antaranya mobil mewah seperti Nissan GT-R, Jeep, hingga motor Ducati.
 
Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan 14 orang, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.

