Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo (kanan) menjadi pembicara membahas konten yang ada pada Vision+ dalam acara Indonesia in View 2022 di Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022.



Indonesia in View 2022 membahas tuntas tantangan yang dihadapi oleh layanan streaming lokal, regional, dan global serta prioritas terkait konten, lokalisasi, dan model bisnis di tahun mendatang.



Mendatang Vision+ akan fokus ke VOD atau Video on Demand yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Saat ini ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap konten lokal cukup tinggi. Berkaca dari itulah pihaknya ingin mengembangkan produksi konten lokal.



Dengan begitu, masyarakat bisa mengingat Vision+ sebagai tontonan yang menampilkan konten lokal. (FOTO: SINDO/YULIANTO) (ddk)



(Yulianto/Koran Sindo)