...

Istri Bacapres Ganjar Pranowo Bercerita Bersama Perempuan Indonesia di Rumah Aspirasi Relawan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 11:00 WIB
Istri bakal calon presiden bacapres dari PDI-P Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti tengah menjadi pembicara
Istri bakal calon presiden bacapres dari PDI-P Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti tengah menjadi pembicara
Istri bakal calon presiden bacapres dari PDI-P Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti tengah menjadi pembicara
Istri bakal calon presiden bacapres dari PDI-P Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti tengah menjadi pembicara
A A A
Istri bakal calon presiden (bacapres) dari PDI-P Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti (tengah) saat menjadi pembicara pada acara Cerita Ibu Atiqoh bersama perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar) di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Juni 2023. 
 
Kegiatan yang digelar oleh relawan perempuan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) dengan mengangkat tema diskusi Cerita Ibu Atiqoh.
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Cari Berita Lain Di Sini