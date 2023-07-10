...

Ekspresi Selebgram Lina Mukherjee Tersangka Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 15:30 WIB
Tersangka kasus penistaan agama Lina Lutfiawati (tegah) dikawal petugas menuju mobil tahanan saat proses pelimpahan berkas perkara tahap dua di Kejari Palembang, Sumatera Selatan, Senin (10/7/2023).

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melimpahkan selebgram Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee) tersangka kasus penistaan agama melalui konten makan kulit babi beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang dan selanjutnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang. 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/tom) 

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

