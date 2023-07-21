...

Ribuan Penonton Serbu Hari Pertama We The Fest 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 21:58 WIB
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
Hari pertama We The Fest WTF 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia.
A A A

Ribuan penonton antre untuk masuk acara We The Fest 2023 di Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023). Hari pertama We The Fest (WTF) 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia. Terlihat dari ribuan orang yang sudah antre di depan gerbang pintu masuk.


Diketahui, We The Fest (WTF) 2023 telah diselenggarakan di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta. Event tersebut diadakan selama 3 hari, yakni pada Jumat 21 Juli 2023, Sabtu 22 Juli 2023, dan ditutup pada Minggu 23 Juli 2023.


Pada hari pertama, WTF 2023, diisi oleh The Strokes, The Kid Laroi, Devita, Elderbrook, Lee Hi, Porter Robinson, Rini, David Bayu, Kahitna, Yura Yunita, Barasuara, Efek Rumah Kaca, Kunto Aji, The Changcuters.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini