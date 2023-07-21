Ribuan penonton antre untuk masuk acara We The Fest 2023 di Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023). Hari pertama We The Fest (WTF) 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia. Terlihat dari ribuan orang yang sudah antre di depan gerbang pintu masuk.



Diketahui, We The Fest (WTF) 2023 telah diselenggarakan di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta. Event tersebut diadakan selama 3 hari, yakni pada Jumat 21 Juli 2023, Sabtu 22 Juli 2023, dan ditutup pada Minggu 23 Juli 2023.



Pada hari pertama, WTF 2023, diisi oleh The Strokes, The Kid Laroi, Devita, Elderbrook, Lee Hi, Porter Robinson, Rini, David Bayu, Kahitna, Yura Yunita, Barasuara, Efek Rumah Kaca, Kunto Aji, The Changcuters.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)