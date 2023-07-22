...

Ganjar Pranowo Ditemani Gibran Blusukan di Pasar Citeureup Bogor

MPI, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 09:39 WIB
Ganjar Pranowo ditemani Gibran Rakabuming.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan blusukan ke Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023). Kedatangan Gubernur Jawa Tengah itu disambut histeris oleh pedagang dan warga.

 

Ganjar blusukan ke Pasar Citeureup didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

 

Ganjar pun masuk ke lorong-lorong sempit pasar sambil menyapa para pedagang dan warga yang sedang berbelanja.

 

Ganjar menyempatkan untuk berbincang dengan sejumlah pedagang. Beberapa pedagang nampak mengeluhkan naiknya harga daging

 

Tak sedikit para warga dan para pedagang berebut mengajak Ganjar untuk berfoto bersama.

 

(Foto: Rievta/MPI) (hru)

(MPI)

