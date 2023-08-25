Siswa SMA Islam Al Azhar 14 Semarang mengikuti kegiatan outbond berupa halang rintang dan rintangan kawat berduri di kompleks Mako Batalyon Arhanud 15/DBY, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023) .

Outbond salah satu rangkaian kegiatan Character Building dan Perkemahan Pramuka yang diikuti sebanyak 162 siswa kelas X selama tiga hari, Rabu-Jumat (23-25/8/2023) di Yon Arhanud 15/DBY.

Selama kegiatan, para siswa mendapatkan sejumlah materi dari prajurit Arhanud di antaranya latihan PBB, yel-yel, wawasan bela negara, profil dan alutsista satuan, tantangan masa depan, materi pentingnya kerja sama dan toleransi, outbound, alarm stelling, malam keakraban, api unggun, pentas seni (pensi), hingga renungan motivasi.

Octavian Galih Pambuko, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kemuridan SMA Islam Al Azhar 14 mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan diri dan ketahanan fisik serta mental para siswa. "Dipilihnya Yon Arhanud 15 sebagai tempat kegiatan character building dan kepramukaan karena Yon Arhanud 15 memiliki kecakapan terdepan dan keahlian khusus sesuai dengan tugas pokok fungsi nya sebagai pengamanan negara. Secara keseluruhan memiliki kapasitas akademik yang unggul, kompeten, cepat dalam mengamankan objek-objek vital negara," katanya.

Selain itu, telah terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik di antara Yon Arhanud 15 dengan SMA Islam Al Azhar 14 Semarang. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa menjadi calon generasi penerus bangsa, memiliki kemampuan yang cakap dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu bergerak di masa yang akan datang.

