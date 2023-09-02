...

Persija vs Persib: Maung Bandung Tahan Macan Kemayoran

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 18:50 WIB
Penjaga gawang Persib Bandung Fitrul Dwi (bawah) menepis bola tendangan pesepak bola Persija Jakarta pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu(2/9/2023). Laga tersebut berakhir imbang 1-1.

 

Macan Kemayoran julukan Persija unggul lebih dulu pada menit ke-14 melalui tandukan Marko Simic. Namun, kartu merah Hanif Sjahbandi membuat Persija kesulitan. Maung Bandung julukan Persib menyamakan skor melalui David Da Silva pada menit ke-85

 

(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym) (hru)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

