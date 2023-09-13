...

Turnamen Golf Indonesian Masters 2023 Rebutkan Hadiah 1,5 Juta Dolar AS

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 21:51 WIB
Turnamen golf Indonesian Masters ke-11 memperebutkan total hadiah 1,5 juta dolar Amerika.
Founder Indonesian Masters Jimmy Masrin (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Royke Tumilaar (kedua kanan), Chief Operating Officer (COO) Asian Tour David Rollo (kiri) dan Presiden Direktur Royale Jakarta Golf Club Hendro Sutandi (kanan) menunjukkan piala saat Peluncuran Indonesian Masters 2023 di Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

 

Turnamen golf Indonesian Masters ke-11 yang merupakan bagian dari International series tersebut akan berlangsung pada 16-19 November 2023 dengan diikuti sekitar 144 orang atlet golf dari dalam dan luar negeri untuk memperebutkan total hadiah 1,5 juta dolar Amerika. 

 

