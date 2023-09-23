Para pemain Teater Abang None beryanyi disela-sela konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta. Teater Abang None bersama Bakti Budaya Djarum Foundation akan menyajikan pertunjukan ‘Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan, yang juga merupakan sekuel dari pertunjukan Soekma Djaja tahu 2013.

Pertunjukan ini merupakan produksi ke-14 Teater Abang None Jakarta, dana akan dipentaska pada 6,7, dan 8 oktober 2023 di Gedung Kesenian Jakarta. Maudy Koesnaedy selaku produser dan konseptor mengatakan, pementasan ini untuk melestarikan dan menyebarkan kebudayaan betawi ke hadapan masyarakat.

Sekuel ini mengisahkan tentang Lia yang berjuang memenuhi janji alamrhum ayah angkatnya, Maman Djaja untuk menghidupi warisan leluhur Gambang Kromong Soekma Djaja.