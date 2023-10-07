...

Abang None Jakarta Bermain Teater 'Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan'

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 16:19 WIB
Para pemain Teater Abang None saat bermain teater Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan.
Para pemain Teater Abang None saat bermain teater  ‘Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan’ di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat (6/10/2023).

 

Teater Abang None bersama Bakti Budaya Djarum Foundation akan menyajikan pertunjukan ‘Janji Soekma: Langgam Gambang Kehidupan, yang juga merupakan sekuel dari pertunjukan Soekma Djaja tahu 2013 dan merupakan produksi ke-14 Teater Abang None Jakarta. 

 

Maudy Koesnaedy selaku produser dan konseptor mengatakan, pementasan ini untuk melestarikan dan menyebarkan kebudayaan betawi  ke hadapan masyarakat.

 

Sekuel ini mengisahkan tentang Lia yang berjuang memenuhi janji alamrhum ayah angkatnya, Maman Djaja untuk menghidupi warisan leluhur Gambang Kromong Soekma Djaja.

(Heru Haryono)

