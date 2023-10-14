...

Foto Chief Talk Bersama Rektor UT Ojat Darojat

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 12:57 WIB
Rektor Universitas Terbuka UT Ojat Darojat saat menjadi bintang tamu dalam program Chief Talk Okezone TV.
JAKARTA - Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menjelaskan keuntungan kuliah di UT saat berbincang dalam program Chief Talk Okezone TV, Jumat (13/10/2023). Dia menyebut perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) membawa keuntungan bagi UT. Di antaranya UT leluasa membuka dan menutup program studi (prodi), sehingga dapat menyesuaikan dengan jurusan yang diminati oleh masyarakat.
 
Ojat juga memastikan bahwa biaya uang kuliah tunggah (UKT) di Universitas Terbuka akan lebih terjangkau jika UT beralih dari perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN-BH. Sebagai perguruan tinggi berbasis pendidikan jarak jauh (PJJ), UT berupaya menghadirkan pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. 
 
Hingga 2023, UT tercatat memiliki 525.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. UT juga memiliki kantor pusat dan kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ).

