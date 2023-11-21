Hasil kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia dengan Timnas Filipina yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa (21/11/2023) berakhir imbang dengan skor 1-1.

Timnas Indonesia lagi-lagi kesulitan menampilkan permainan terbaik mereka. Terbukti skuad Garuda sempat tertinggal lebih dulu gara-gara gol Patrick Reichelt di menit 23.

Beruntung Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit 70 berkat gol dari Saddil Ramdani. Skor 1-1 itulah yang membuat Timnas Indonesia masih tertahan di posisi keempat.

Filipina pun sejatinya juga mengoleksi satu poin saja. Namun, mereka unggul dalam hal selisih gol sehingga berhak menempati posisi ketiga.

(Dokumentasi PSSI)