Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD didampingi Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Selasa (19/12/2023) siang.

Mahfud dan HT sempat menyapa awak media yang telah menunggu di lokasi. Selanjutnya, mereka langsung masuk ke ruangan untuk melakukan pertemuan tertutup.

Pertemuan itu memang merupakan ajang silaturahmi cawapres itu dengan PGI.

Mahfud MD memiliki sejumlah agenda yang akan dilalui hari ini di sekitar Jakarta dan Banten. Setelah bersilaturahmi dengan PGI, Mahfud rencananya akan bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren se-Banten.

(Aldhi Chandra Setiawan)