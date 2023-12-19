...

Ditemani Hary Tanoesoedibjo, Mahfud MD Silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 17:16 WIB
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD didampingi Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD didampingi Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo silaturahmi dengan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Selasa (19/12/2023) siang.

 

Mahfud MD ditemani Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dalam acara pertemuan dengan Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia

 

Mahfud dan HT sempat menyapa awak media yang telah menunggu di lokasi. Selanjutnya, mereka langsung masuk ke ruangan untuk melakukan pertemuan tertutup.

 

Pertemuan itu memang merupakan ajang silaturahmi cawapres itu dengan PGI.

 

Mahfud MD memiliki sejumlah agenda yang akan dilalui hari ini di sekitar Jakarta dan Banten. Setelah bersilaturahmi dengan PGI, Mahfud rencananya akan bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren se-Banten.

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

