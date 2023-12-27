Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyiapkan surat suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 di lereng Gunung Merbabu, TPS 1, Jeruk, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 sebagai kesiapan dan bahan evaluasi agar pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom.

