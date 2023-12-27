...

Pernah Disleding Asnawi, Garnacho Gacor saat Boxing Day Lawan Aston Villa

Reuters, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 07:59 WIB
Pemain Manchester United Alejandro Garnacho melakukan selebrasi usai menjebol gawang Aston Villa dalam Boxing Day Liga Inggris di Old Trafford, Rabu (27/12/2023) dini hari WIB.

 

Dalam pertandingan tersebut Man United sempat tertinggal terlebih dahulu dan bisa mengembalikan keadaan dan menang dengan skor 3-2, Garnacho yang pernah disleding Asnawi menvetak dau gol pada menit ke-59 dan 71.

 

Dengan kemenangan ini Setan merah berada diperingkat keenam dengan 31 poin, sedangkan Aston Villa berada diperingkat ketiga dengan 39 poin.

(Reuters)

