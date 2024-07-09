K-Vision merupakan K-Vision atau PT Digital Vision Nusantara adalah perusahaan TV Satelit berbayar di wilayah Indonesia yang berada di bawah MNC Vision Networks Group. Dengan pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, khususnya daerah rural ataupun second cities.

Menariknya, saat ini K-Vision memiliki pencapaian besar karena berhasil raih 1 juta pelanggan dalam kurun waktu 1,5 bulan.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengaku senang karena K-Vision pelanggan aktif K-Vision tembus 1 juta dalam waktu 1,5 bulan.

“Hari ini hari yang menyenangkan sekali karena ini achivment yang menurut saya mission impossible,” ujar Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya dalam acara Syukuran K-Visioan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Hary Tanoeseodibjo menjelaskan dalam kurun waktu 47 hari pelanggan K-Vision bertambah 1 juta, dari 1.236.000 lebih, menjadi 2.360.000 lebih pelanggan.

“Pada 26 Juni lalu kita sudah jual setup box sebanyak 12 juta. Dari 2014 ke 2019 sampai 26 Juni lalu itu 12,400.000. Usernya 12 juta, tapi paying aktif usernya sudah 2,3 juta sekian,” papar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoeseodibjo mengatakan pencapaian 1 juta penggalan aktif dalam kurun waktu 1,5 bulan ini sangat luar biasa. Tak lupa ia pun mengucap syukur atas pencapaian tersebut.

“Saya sangat bersyukur sekali, ini achivment yang luar biasa sekali,” katanya.

Lebih lanjut Hary Tanoesoedibjo memprediksi pada akhir bulan Juli ini pelanggan aktif K-Vision bisa menyentuh angka 2,5 juta dan meningkat 100 persen hingga 2,7 juta pelanggan.

“Saya perkirakan akhir agustus mudah-mudah bisa tercapai, kayaknya bisa, mudah-mudahan bisa,” tandasnya.

(MPI)