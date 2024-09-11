Kiper Timnas Indonesia Marten Paes melakukan penyelamatan gemilang ketika melawan Timnas Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Dalam laga tersebut Maarten Paes kemballi terpilih menjadi pemain terbaik, sebelumnya juga terpilih ketika kontra Arab Saudi.

Paes mengaku senang mendapatkan predikat pemain terbaik. Namun, ia menilai gawangnya tidak kebobolan karena kerja keras seluruh pemain yang saling bahu membahu menahan gempuran Socceroos.

(Aldhi Chandra Setiawan)