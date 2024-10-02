...

Indonesia Kedatangan Maskapai Baru dengan Rute Dosmetik

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 02 Oktober 2024 16:00 WIB
Pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mendarat perdana di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mendapat penyambutan water salute saat penerbangan perdana Jakarta-Denpasar.
Pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mendapat penyambutan water salute saat penerbangan perdana Jakarta-Denpasar setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (2/10/2024). Maskapai baru tersebut menjadi maskapai keempat yang beroperasi perdana di Bandara Bali tahun 2024 dengan menambah konektivitas rute penerbangan Jakarta-Denpasar yang merupakan rute domestik terpadat di bandara itu yaitu 3.659.106 penumpang selama Januari - September 2024 atau 49 persen dari keseluruhan jumlah penumpang domestik. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

