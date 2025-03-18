BOGOR - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Edukasi, Workshop Interaktif dan Kompetisi AI di Yayasan Pendidikan Islam Ar Rohman, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025).

Di tengah gempuran perkembangan teknologi Al, Kadin merasa sangat penting untuk belajar dan mengeksplorasi Al untuk berbagai kepentingan, mulai dari edukasi sampai nantinya bisa diaplikasikan ke berbagai sektor usaha.

Karena itu, Kadin ke depann akan menggali kerja sama dengan AICO untuk mendukung penyebaran wawasan Al dan mengembangkan aplikasi Al yang siap komersial.

Foto : aico.community