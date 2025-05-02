...

Kemnaker Catat 18.000 Pekerja Kena PHK di Awal Tahun 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 14:29 WIB
JAKARTA - Buruh dan karyawan keluar pabrik saat jam pulang kerja di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Utara, Jumat (2/5/2025).
 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di RI mencapai lebih dari 18.000 orang dalam dua bulan pertama 2025.
 
Berdasarkan data dalam laman Satu Data Ketenagakerjaan Kemnaker, jumlah orang yang ter-PHK mencapai 18.610 orang per Februari 2025. Angka tersebut meningkat hampir 6 kali lipat dari bulan Januari yang sebanyak 3.325 PHK.

(Aldhi Chandra Setiawan)

