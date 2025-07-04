JAKARTA - Kadena Hospitality Management sukses berpartisipasi dalam ajang Malaysia International Dive Exhibition (MIDE) 2025 yang digelar pada 13–15 Juni di MITEC, Kuala Lumpur. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan destinasi diving unggulan yang dikelola Kadena di Indonesia, seperti Anyer (Banten), Gorontalo, dan Pulau Muna (Buton Tengah, Sulawesi Tenggara) ke pasar internasional.

Direktur Utama Kadena, Khufran Hakim Noor, menyampaikan bahwa MIDE menjadi magnet penting bagi penyelam dari kawasan Asia. “Kami menghadirkan paviliun informatif dengan berbagai paket diving trip. Antusiasme pengunjung sangat tinggi,” ujarnya.

Salah satu daya tarik utama adalah Aryan by Kadena di Gorontalo, yang terkenal dengan kemunculan Whale Shark serta fenomena langka Salvador Dali Sponge Wall, menjadikannya destinasi eksklusif bagi para penyelam.

Sementara itu, Pulau Muna juga mencuri perhatian lewat Kadena Glamping Dive Resort, yang menawarkan pengalaman glamping unik dengan akses langsung ke gua-gua bawah laut. “Pulau ini bahkan masuk dalam Top 3 Cave Diving Destination in the World,” tambah Khufran.

Fajar Indra Dharmawan, VP Business & Commercial, menegaskan bahwa minat wisatawan terhadap destinasi diving Indonesia sangat tinggi, khususnya Gorontalo. Hal ini menunjukkan besarnya potensi wisata bahari Indonesia di mata dunia.

Kehadiran Kadena di MIDE juga membuka peluang kerja sama dengan agen perjalanan internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pengelola dive resort yang menekankan kenyamanan, keberlanjutan, dan sentuhan lokal.

“Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan wisatawan dalam menemukan sisi autentik Indonesia. Dengan pendekatan glamping dan watersport yang berkesan, Kadena berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan,” tutup Khufran.

